

- Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçesindeki Kozdere Mahallesinde bulunan mezarlıkta öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süre müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanı tahrip olduğu öğrenildi. İlk belirlemede, mezarlıkta kuruyan otların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tutuşturulması nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, yangının kesin sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin araştırmasının sürdüğü öğrenildi. (BŞ-SD-

