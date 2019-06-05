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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü İzle

Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü İzle

Kadının kanal içinde beklemesi

Yaşlı Kadın Er Kadın Su Kanalı Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Kadının ağzından burnundan kan gelmesi
-Can-Kur ekiplerinin kadını sedyeye koyması
-Kadının acı içinde bağırması
-Seyde ile götürülmesi
-Ambulansa verilmesi

( ADANA ) -- Adana'da, Ramazan Bayramı'nda yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü- Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı ADANA

Adana'da, Ramazan Bayramında yakınlarının kabrini ziyaret etmek için Kabasakal Mezarlığına gelen bir kadın, boş atık su kanalına düştü. Can-Kur tarafından kurtarılan ve vücudunda kırıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesinde meydana geldi. Remziye Ayata, Ramazan Bayramı nedeniyle Kabasakal Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyarete geldi. Ayata, yürürken dengesini kaybedip mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Ağzı burnu kan içinde kalan yaşlı kadın bir daha kalkamadı. Yanındaki akrabası da onu kanaldan yukarı tek başına çıkartamayınca Can-Kur ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler kadını sedyeye koyup kanaldan çıkarmak isterken kadın vücudunda kırıklar oluştuğu için acı içinde bağırdı. Sedyeye konulduktan sonra kanaldan çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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