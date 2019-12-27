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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Mezarlık sular altında kaldı İzle

Mezarlık sular altında kaldı İzle

Drone görüntüsü

Mahsur Kaldı Kabristan Mezar Taşı Irak 

-Mezarlık görüntüsü
-Su içinde kalan mezarlıklar
-Sadece mezar taşı görünün mezarlar
-Cafer Mendeş ile röp.

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Adana’da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı- Sel nedeniyle mezarlıklar su içinde kaldı, bazı mezarlar çöktü ADANA

- Adana’da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı.Adana’da 5 gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mezarlığını sular altında bıraktı. Bazı mezarlar aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü.
Sular içinde kalan mezarların sadece isim taşı görünüyor. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.
Bu arada, aşırı yağmurların başladığı ilk gün Kürkçüler Cezaevine giden 13 mahkumun sel nedeniyle mahsur kaldığı görüntüleri de ortaya çıktı.
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