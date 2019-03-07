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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mezarlık kapısını çalan hırsızlara muhtardan tepki: 'Diriye saygınız yok, ölüye saygınız olsun'

Mezarlık kapısını çalan hırsızlara muhtardan tepki: 'Diriye saygınız yok, ölüye saygınız olsun'

Mezarlık detay

Bild Hırsız Hayvan 

-Röportaj
-Detay

( TEKİRDAĞ ) Mezarlık kapısını çalan hırsızlara muhtardan tepki: "Diriye saygınız yok, ölüye saygınız olsun" TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı İshakça Mahallesi Mezarlığının kapısı çalındığı iddia edildi ‘Mezarlık kapısının yerinde olmadığı’ şeklinde aldığı duyum üzerine mezarlığa giden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, mahalle mezarlığının yaya giriş kapısının çalındığını belirtti.
Olaya tepki gösteren İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, “Bunların ölüye bile saygıları yok. Bu kapıyı çalan arkadaşlar direği ile beraber almışlar. Menteşelerinden sökememiş. Betonu kırmış, almış. Dese ki Muhtar benim karnım aç. Ben cebimden para vereyim yeter ki bu şekilde bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı. Gel ben senin karnını doyurayım, cebine para da koyayım” dedi.
Muhtar Temurtaş, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını bildirdi.
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