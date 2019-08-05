Mezarlığın içindeki baraka yanarak kül oldu Haberi

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü,

-Barakanın görüntüsü,

-Mezarlık görüntüsü, detay.



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Şehir Mezarlığının içinde bulanan ve kullanılmayan baraka henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangını Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın Düzce’nin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığının yanında meydana geldi. Mezarlığın genişlemesi nedeniyle mezarlığın içinde kalan Elmas D.’ye ait baraka henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Vatandaşların görüp ihbar etmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın yapılan soğutma çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme sürüyor.

