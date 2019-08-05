Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mezarlığın içindeki baraka yanarak kül oldu Haberi

Mezarlığın içindeki baraka yanarak kül oldu Haberi

Barakaya müdahale edilirken görüntü,

Yangın Yeri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü,
-Barakanın görüntüsü,
-Mezarlık görüntüsü, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Şehir Mezarlığının içinde bulanan ve kullanılmayan baraka henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangını Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın Düzce’nin Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığının yanında meydana geldi. Mezarlığın genişlemesi nedeniyle mezarlığın içinde kalan Elmas D.’ye ait baraka henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Vatandaşların görüp ihbar etmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın yapılan soğutma çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Genç Hemşire Feci Şekilde Can VerdiGenç Hemşire Feci Şekilde Can Verdi
Lüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar VarLüks Otomobilin Tavanı Kamyonda Kaldı! Ölü Ve Yaralılar Var
4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu4,795 Milyon Euroluk Vurgun Yapan Şahısların Lüks Yaşam Sonları Oldu
Balıkesirde Yolcu Otobüsü Alev AldıBalıkesirde Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı