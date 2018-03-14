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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mezarlığın gömü alanındaki kaçak duvarlar yıkıldı - İZMİR

Mezarlığın gömü alanındaki kaçak duvarlar yıkıldı - İZMİR

- Mezarlığın gömü alanındaki kaçak duvarlar yıkıldı - Naldöken Mezarlığı'nın dışından ve mezarlardan görüntü - Yıkılan duvarlardan detaylar - Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen ile röportajMezarlığın gömü alanındaki kaçak duvarlar yıkıldı - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Naldöken Mezarlığı gömü alanındaki usülsüz duvarları iş makinalarıyla kaldırdıİZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Naldöken Mezarlığı'ndaki gömü alanına yapılan kaçak duvarlar yıkıldı.Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde bulunan mezarlığa iş makinalarıyla gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bazı kişilerin, mevcut mezar yanına gömü yerlerini belirlemek için yaptığı duvarları kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mahalle sakinlerine ait alana hiçbir şekilde müdahale edilmediğini, mezar yıkımı yapılmadığını, sadece "sıra gömü" yapılan alandaki usulsüz çevirmelerin kaldırıldığını belirtti.
Öte yandan Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen, sabah saatlerinde mezarlığa geldiklerinde yıkılan duvarlarla karşılaştıklarını ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Alanda bir çalışma yapılacağının kendisine söylendiğini vurgulayan Özgen, "Büyükşehir Belediyemizin yukarıda gömüye açtığı yeni bir alan var. 'Eski alanın mevcudunu koruyalım, üst bölüme çevirme olayı yapmayalım' dedik. Belediye bizim önerimizi kabul etti ancak ekipler çevrili duvarları yıktı." diye konuştu.
Özgen, yıkılan alanın vatandaşın tapulu yeri olmadığını dile getirdi.

Kaçak 

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