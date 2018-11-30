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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mezarlığı su bastı - MERSİN İzle

Mezarlığı su bastı - MERSİN İzle

- Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Mezarlığı'nın sular altında kalması Mersin 'de mezarlığı su bastı - Mersin 'de, sabah saatlerinde başlayan ve etkisi arttıran yağmur kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi - Kent merkezindeki şehir mezarlığının bir bölümünde su birikintileri oluşurken, çok sayıda mezar sular altında kaldıMERSİN (AA) - Mersin 'de bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir mezarlığındaki çok sayıda mezar sular altında kaldı.Sabah saatlerinde başlayan ve etkisi arttıran yağmur, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı.Hayatı olumsuz etkileyen yağışlarda araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.Merkez Toroslar ilçesinde yer alan Mersin Şehir Mezarlığı'nın bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma başlatılırken, çok sayıda mezarın suların altında kaldığı görüldü.
Öte yandan, Anamur ve Silifke ilçesinde de etkisini gösteren yağışlarda, bazı seraların zarar gördüğü öğrenildi.

Sağanak Yağış Akalan 

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