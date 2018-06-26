-mezarlıktan görüntüler

-mezarın üzerindeki yazıdan görüntüler



( ANTALYA ) Mezarı tahrip edip " Bu iş bitmedi" mesajını yazan şüpheli yakalandı- Antalya'daki mezara çirkin saldırının altından iki mezar arasındaki mesafe çıktı- Olayla ilgili, tahrip edilen mezarın yanında defnedilen kişinin yeğeni gözaltına alındı- Şüpheli ifadesinde iki mezar arasında mesafe olmadığı için mezarı tahrip edip tehdit mesajını yazdığını itiraf etti ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazan şüpheli yakalandı. Şüpheli, tahrip edilen Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı. Gözaltına alınan R.İ. isimli şüpheli dayısının mezarını ziyaret ettiği sırada kardeşinin mezarının yanına yeni bir mezar yapıldığını ve iki mezar arasında mesafe olmadığını gördüğünü, bunun üzerine kürek ile iki mezar arasındaki toprağı attığını ve mesafe açtığını, mezar taşını kırdığını ve “Siz böyle ederseniz bende böyle ederim haa, bu iş burada bitmedi yine geleceğim, siz seçin” yazısının bulunduğu tabelayı iki mezar arasına diktiğini itiraf etti. Olay 22 Haziran tarihinde Manavgat ilçesinde Şelale yolu üzerinde bulunan Manavgat’ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı’nda meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser’e ait mezarın taşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına üzerinde tehdit içeren bir de tabela yerleştirildi. Bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzerine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, bende böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı. Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine mezarda yatan Bülent Suser’in yakınları, Emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. Gerekli incelemelerin ardından Suser’in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlayan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro Amirliği ekipleri , şüpheli olarak tahrip edilen mezarın yanında defnedilen A.M.'nin kardeşi R.İ.'y gözaltına aldı. R.İ., ifadesinde mezarı tahrip edip, tehdit içerikli mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti. Kardeşi A.M.’ye ait mezarı ziyaret ettiği esnada dayısının mezarının yanına yeni bir mezar yapıldığını, iki mezar arasında mesafe olmadığını gördüğünü söyleyen R.İ., ifadesinde bunun üzerine kürek ile iki mezar arasındaki toprağı attığını ve mesafe açtığını, mezar taşını kırdığını ve “Siz böyle ederseniz bende böyle ederim haa bu iş burada bitmedi yine geleceğim, siz seçin” yazısının bulunduğu tabelayı iki mezar arasına diktiğini söyledi.



Şüpheli R.İ., hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatılmıştır.

