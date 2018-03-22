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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Mezar-ı Şerif’te Nevruz kutlamaları devam ediyor

- Mezar-ı Şerif’te Nevruz kutlamaları devam ediyor

Mezar-ı Şerif'te Düzenlenen Nevruz Şenliklerin'den görüntüler

( BELH ) BELH

Resmi Bayram Deve Güreşleri Festival Güreş 


- Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde düzenlenen Nevruz festivalinde gerçekleştirilen deve güreşleri ve atlı oyuncuların katılımıyla oynanan buzkaşiye halkın ilgisi yoğun oldu. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen Nevruz festivalinde deve güreşleri yapıldı, Afganistan'ın milli sporu olarak bilinen buzkaşi de oynandı. Türk dünyasının önemli günlerinden ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz münasebetiyle kutlamalar 3 gün sürerken, 21 Mart Afganistan’da resmi bayram olarak kutlanıyor. Afganistan'da halk, Nevruz'u görkemli şenliklerle karşılıyor.
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