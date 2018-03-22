- Mezar-ı Şerif’te Nevruz kutlamaları devam ediyor



- Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde düzenlenen Nevruz festivalinde gerçekleştirilen deve güreşleri ve atlı oyuncuların katılımıyla oynanan buzkaşiye halkın ilgisi yoğun oldu. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen Nevruz festivalinde deve güreşleri yapıldı, Afganistan'ın milli sporu olarak bilinen buzkaşi de oynandı. Türk dünyasının önemli günlerinden ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz münasebetiyle kutlamalar 3 gün sürerken, 21 Mart Afganistan’da resmi bayram olarak kutlanıyor. Afganistan'da halk, Nevruz'u görkemli şenliklerle karşılıyor.

