Meyve yüklü kamyon devrildi, meyveler yola dağıldı

-yol dağılan meyve sebzeler

-mal sahibi soner turgut ile röp

-diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde yağıştan dolayı meydana gelen trafik kazasında sebze ve meyve yüklü olan kamyon yan yattı. Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Kadembas mevkiinde meydana geldi. Mersin’den Van’a meyve ve sebze getiren kamyon sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayıp devrilmesi sonucu sebze ve meyveler yola saçıldı. Yola dağılan ve zarar görmeye sebze ve meyveler başka bir kamyona yüklendi. Mersin’den aldığı sebze ve meyveleri Van sebze haline getirdiği sıra kayganlaşan yolda devrilen kamyondaki meyve sebzelerin yol saçıldığını ifade eden mal sahiplerinden Soner Turgut, kamyonda yaklaşık 20 ton civarında mal olduğunu, zararın büyük olduğunu söyledi.



Kamyon şoförünün hafif yaralandığını söyleyen Turgut, “Bir ihmal olmadığını yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması yüzünden oldu. Kayganlaşan yolda viraja giren kamyon devrildi. Zayiatımız var ama önemli olan can kaybının olamaması” dedi.

. Jandarma ekipleri bölgeye gelerek olay yerine müdahale edip gerekli önlemleri aldı. Kazanın virajda olması nedeniyle herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için jandarma araçların kontrollü geçmeleri sağladı. Gerekli trafik önlemleri titizlikle alındıktan sora sağlam malzemeler başka bir kamyona akatrıldı. (EKİP-ŞAK-Y)

