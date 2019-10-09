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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meyve toplarken ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Meyve toplarken ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Ayhan Türker'in düştüğü demir korkuluk üzerinde görüntüsü

Parmak Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Demir Parmaklık 

-Çocuğun acı içinde ağlaması
-İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarmak için yaptığı çalışmalardan görüntü
-Demir korkuluğun kesilmesi
-Çocuğun demir korkulukla birlikte ambulansa götürülmesi
-Ambulansla hastaneye getirilen çocuğun görüntüsü
-Hastane girişinde demir korkuluğun çocuğun kolundan çıkarılması

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerinin önündeki ağaçtan meyve toplarken dengesini kaybederek üzerine düştüğü demir korkuluk koluna ok gibi saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşen 11 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Uzun süre acı içinde kıvranan çocuk, itfaiye ekiplerince kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde meyve toplamak için harnup ağacına çıkan Ayhan T., dengesini kaybederek duvardaki demir korkuluğun üzerine düştü. Korkuluğun sol koluna ok gibi saplanmasıyla acı içinde bağıran çocuğun yardımına, ailesinin haber vermesiyle Tarsus Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Çocuğun koluna saplanan demir parmaklıklar itfaiye ekiplerince kesilirken, Ayhan T., kesilen demir korkulukla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun koluna saplanan demir korkuluk, itfaiye ekiplerinin yardımı ile doktor kontrolünde çıkarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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