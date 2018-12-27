Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Meyve tabağı okul kantinine girdi - MANİSA

Meyve tabağı okul kantinine girdi - MANİSA

- Meyve tabaklarından ve meyve sularından görüntüler - Okul müdürü Mehmet Taştekin'in açıklamaları - 10. sınıf öğrencisi Gamze Karaçam'ın açıklamaları - Manisa 'da Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında bir lisenin kantininde 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı başlatıldı - Okul Müdürü Mehmet Taştekin:"Paketli meyve suları yerine taze meyve suyu ve meyve tabağıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı vermek istedik"MANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesindeki bir lisenin kantininde ambalajlı meyve suyu yerine 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı yapılıyor.Gevher Necibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde devam eden proje kapsamındaki uygulamalarla "Beslenme Dostu Okul" sertifikasını aldıklarını ifade etti.
Proje uygulamalarına okul kantininden başladıklarını aktaran Taştekin, bisküvi, gofret, çikolata ve kek gibi ürünlerin kaldırılmasının ardından öğrencilerin meyvelere ulaşımına destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Taştekin, "Bu kapsamda okulumuz kantininde 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu ve 2 liraya meyve tabağı veriyoruz. Paketli meyve suları yerine taze meyve suyu ve meyve tabağıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı vermek istedik. Bu şekilde derslere olan motivasyonları artarken hazır yiyeceklerin zararlarından da koruyoruz." dedi.
Uygulamadan memnun olan öğrencilerden 10. sınıf öğrencisi Gamze Karaçam, meyve tüketiminin derslerindeki başarıyı artırdığını dile getirdi.Öğrencilerden Alperen Akuzu da satışa sunulan meyve tabaklarının tamamının tüketildiğini belirterek, "Fiyatları çok uygun, hatta sembolik bir ücret var. Arkadaşlarımla beraber ilk ders zilinin çalmasının ardından soluğu kantinde alıyoruz. Bizim için bu artık bir alışkanlık oldu. Meyve suyumuzu içmeden ikinci derse girmiyoruz." ifadelerini kullandı.Projeyi ilçedeki diğer okullarda eğitim gören arkadaşlarıyla paylaştıklarını aktaran Akuzu, "Arkadaşlarımız bizim günlük meyve tükettiğimizi öğrenince çok şaşırıyor. Hepsi aynı uygulamanın kendi okullarında da başlamasını istiyor. Umarım Türkiye'deki bütün okullara örnek olur ve bütün öğrenciler, günlük taze meyve tüketir." sözlerine yer verdi.

Alışkanlık Sağlıklı Beslenme Kullar Öğrenciler Okul Kantini 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!Bu Besinler Kabuklarıyla Daha Faydalı!
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı