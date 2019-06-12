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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı

Meyve suyu paketlerinden uyuşturucu çıktı

-Köpeğin uyuşturucuyu bulması

( SİVAS ) SİVAS

Jandarma Uyuşturucu Narkotik Trol 


- Meyve suyu paketlerinde gizlenen uyuşturucuyu jandarma narkotik köpeği buldu. Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından Sivas-Malatya karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun valisindeki meyve suyu paketlerinin içerisinde gizlenmiş 177 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi R.K. isimli yolcu gözaltına alındı. (VK-GF-
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