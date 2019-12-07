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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Meyve suyu kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi

Meyve suyu kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi

Meyve suyu kutusu içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler

( İSTANBUL )- Olayla ilgili şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi İSTANBUL

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Eroin 


- Fatih’te Güven Timleri tarafından durdurulup arama yapılan şahsın üzerinde meyve suyu kutusuna yerleştirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri tarafından 14 Kasım’da Fatih’te şüphe üzerinden durdurulan şahsın üst aramasında meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Satışa hazır halde 15 adet kağıt paket eroin ve metamfetamin taşıyan şüpheli Emrah Ö.(30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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