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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meyve ağaçlarının bakım mevsimi geldi

Meyve ağaçlarının bakım mevsimi geldi

-Ağaç budama detay

Hastalık Yumurta Asad Gübre Erimli 

--Ağaç dip temizliği detay
--Ziraat Mühendisi Göksel Demirel açıklamaları
--Detay

( SİNOP - ÖZEL) SİNOP

- Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte meyve veren ağaçlarda bakım mesaisi başladı.
Kasım ayının ardından meyve ağaçlarının bir sonraki mevsimin başlangıcında ağacın daha sağlıklı ve daha verimli olması için budama, aşılama, ot temizliği gibi genel bakım zamanı başladı.
Sinoplu Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, kışın yapılacak bakımın yaz aylarında yapılacak bakımdan daha önemli olduğunu belirterek, “Kasım, aralık, ocak, şubat ayları ağaç budama mevsimi. Aynı zamanda kışlık bakım gübreleme ilaçlama mevsimi. Bunları yaparsak hem ağaçların hastalıklı ve yaşlı dallarını temizlemiş oluruz. Ağacın daha çok güneş görmesini sağlamış oluruz. Ağaçların gövdesindeki ağırlık azalmış olur, hava akımı ferahlık sağlar. Ağaç çok meyve verdiği zaman beslenemez, meyvenin yükünü temizlemiş oluruz. Budama yaptıktan sonra da güzelce ilaçlama yapmanız lazım ağaçların üzerindeki hastalıklı bakterileri yok etmek için. Onun yanı sıra içerisine herhangi bir kışlık yağ katılırsa bir sonraki sene ağacın üzerinde meydana gelebilecek bit ve kurtların yumurtalarını yok eder. Bu iş kışın yapılırsa yazın, ilaç kullanılmamış olur. Böylelikle doğaya saygılı bir iş olur. O yüzden bu işleri kıştan yapıp toprakları sürüp altındaki yaprakları toplayıp bahçeyi ilk bahara hazırlamanız lazım ki ilkbaharda hem rahat bakım yapılır hem daha verimli daha kaliteli meyve hasadı yapmak için kış uygulaması bizde yaz bakımı uygulamasından daha gerekli ve daha önemlidir” dedi.

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