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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Meydanda Gaziler Günü coşkusu

Meydanda Gaziler Günü coşkusu

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi konser görüntüleri

Gaziler Küçük Çocuk Kahramanlık 

-Samsun halkının konser görüntüleri
-Bulvar AVM Pazarlama Müdürü Leyle Ege Alan ile konsere dair özel röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle askeri bando tarafından kahramanlık türküleri ve efsaneleşen marşlardan oluşan bir konser verildi.
İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM tarafından organize edilen konser, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosunca gerçekleştirildi.
Samsun halkının yoğun ilgi gösterdiği 19 Eylül Gaziler Günü Konseri’nde günün anlam ve önemine uygun kahramanlık türküleri ve marşlar bando eşliğinde çalınarak seslendirildi. Konser sırasında renkli anlar da yaşandı. Halk seslendirilen türkü ve marşlara zaman eşlik etti zaman zaman da küçük çocuklar sahneye alındı. Konserle ilgili bilgi ve görüşlerini aktaran Bulvar AVM Pazarlama Müdürü Leyla Ege Alan, “Konserimiz büyük bir coşkuyla geçiyor. Neden? Çünkü insanın milli duygularına dokunduğu için bir coşku oluşturuyor. Samsun halkı askeri görmeyi bu anlamda seviyor. Biz, 100. yıl kapsamında mayıs ayı itibarıyla etkinliklere başlamıştık. 100. yıl olması sebebiyle de biz bu günleri çok önemsiyoruz. Bu tür günleri atlamamaya özen gösteriyoruz. Çok da güzel oluyor, hem biz çok memnun kalıyoruz hem insanlardan o güzel geri dönüşleri alıyoruz. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. O yüzden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.
Konseri 7'den 70'e herkes büyük coşku içinde izledi.
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