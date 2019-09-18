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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meydan savaşında 6 tutuklu

Meydan savaşında 6 tutuklu

-Arşiv Görüntü-

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Polis Meydan Savaşı Polis Ekipleri 


- Zonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine çıkan kavgada göz atlına alınan 6 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay, geçen hafta akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçilerle binanın elektrik tesisatını yapan tesisatçı arasında sözlü tartışma çıktı. Aralarında önceye dayalı husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında başlayan tartışma adeta meydan savaşına döndü. İnşaat işçileri elektrik tesisatçısına ve aracına demir ve küreklerle vurarak parçaladı. Çıkan olayda 5 kişi yaralanırken yaralılar Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırdı. Olayın ardından polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışma neticesinde A.C., D.C, H.C, R.C, S.D., V.D., gözaltına alındı. İfadeleri alınan 6 kişi işlemlerinin ardından ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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