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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisi - MUŞ

Mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisi - MUŞ

- Tarım işçilerinin çapa yaparken görüntüler - Tarla sahibi Anıl Okumuş'un konuşması Muş 'ta mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisiMUŞ (AA ) - Muş 'ta şeker pancarı tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için ramazan ayında sıcak havaya rağmen iftar vaktine kadar çapa yapıyor.Bulanık ilçesinde yağışlar nedeniyle bir ay gecikmeli ekim yapan işçiler, sıcak havada iftar vaktine kadar çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.Tarla sahibi Anıl Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle ilk çapayı yeni yaptıklarını söyledi.

Bir an önce çapayı bitireceklerini ifade eden Okumuş, "Şu anda bahçede yaklaşık 20 işçi çalışıyoruz. Yazın daha sıcak bir hava olacak, ikinci, üçüncü çapamız var. Pancar şu anda yok. Daha ekilmeyen şeker pancarı var. Yağışlardan dolayı birçok yer ekilmemiş. Mağdur durumdayız." dedi.
Mevsimlik işçilerden Muhammed İkbal ise ramazan ayında tarlada çalışmanın çok zor olduğunu belirterek "Aileme yardım ediyorum. Pancar tarlasında günlük 65 lira yevmiye ile çalışıyorum. Bir yandan da okul masraflarımı tarlada çalışarak çıkarıyorum." diye konuştu.

Ramazan Ayı İftar Vakti Tarım Mevsimlik İşçi 

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