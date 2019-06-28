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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi - MUŞ

Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi - MUŞ

- Tarlada çalışan işçilerden görüntüler - Şefik Çelik'in konuşmasıMevsimlik işçilerin zorlu mesaisiMUŞ (AA) - Muş 'ta şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik işçiler, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıyor.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Muş 'un Malazgirt ilçesine gelen mevsimlik işçilerden Şefik Çelik, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin akşam 17.00'ye kadar sürdüğünü söyledi.

İlçeye bağlı Yeşildere köyündeki şeker pancarı tarlalarında çaba yaptıklarını anlatan Çelik, sezon boyunca kazandığı para ile ailesinin geçimini sağladığını belirttiBu yıl pancar ekiminin az alması nedeniyle iş bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çelik, "Buraya yakınlarımızla geldik. Günlük 65 lira yevmiyeyle çalışıyoruz. Sıcakta çalışmak zor ama mecburuz. Nerede iş olursa oraya gidiyoruz. Bahar aylarında Muş 'a geliyoruz. Burada beli bir süre çalıştıktan sonra Malatya'ya ya da Adapazarı’na gidiyoruz. İş bittikten sonra evlerimize dönüyoruz." dedi.

Mevsimlik İşçi 

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