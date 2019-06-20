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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mevsimlik işçilerin yürek burkan dramı...Çadırları su bastı, mahsur kaldılar, imdatlarına belediye yetişti

Mevsimlik işçilerin yürek burkan dramı...Çadırları su bastı, mahsur kaldılar, imdatlarına belediye yetişti

işçilerden görüntü

Mahsur Kaldı Akalan Yağan Mevsimlik İşçi Irak 

-çadırlardan görüntü
-röportajlar
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir süren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmurdan en fazla etkilenenler ise kilometrelerce uzaklıktan gelip kaldıkları çadırlarda ekmek parası kazan mevsimlik işçiler. Çadırları sular basarken, yardımlarına belediye ekipleri yetişti. İşçilerin tek talebi konteyner. İnegöl'de pazartesi gününden bu yana fasılalarla yağan yağmur ilçe genelinde birçok cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan İnegöllüler nerelere sığınacaklarını şaşırdı. Yağmurdan en çok etkilen ise Şanlıurfa'dan İnegöl'e gelen mevsimlik işçiler. Şiddetli yağmurla birlikte kaldıkları bölgede kurdukları çadırları sular altında kaldı. Diken üstünde yaşayan işçilerin imdadına ise İnegöl Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler çadırlara tekrar su girmemesi için çamurlu olan alana kum döktü. Çadırda kalarak ekmek parası için mücadele eden işçilerin tek isteği kaldıkları yere bir konteyner kurulması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslen işçiler, kilometrelerce uzaktan gelip aylarca buralardaki tarlalarda ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını belirttiler. Çadırda bulunan eşyalarının zarar gördüğünü belirten işçiler, "3 gündür yağmur yağıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Tek gayemiz ekmek parası kazanmak. Çadırlarımız sular altında kaldı. Allah razı olsun belediyemiz bizlere sahip çıktı. Biz devletimizden sadece konteyner konulmasını istiyoruz. Mevsimlik işçilere artık birilerin sahip çıkması gerekiyor. Çoluk çocuğumuzla perişan durumdayız. Allah rızası için bizlere bir el atsınlar" diye konuştular.
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