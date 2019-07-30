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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralı

olay yerinden görüntü

Bild Gesi Sağlık Ekipleri Mevsimlik İşçi 

-yaralıların görüntüsü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-kaza yapan aracın görüntüsü
-fotoğraflar

( DİYARBAKIR -1) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Bingöl karayolunda Karadeniz Bölgesi’ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
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