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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Mevsimlik fındık işçilerinin buruk bayramı Haberi

Mevsimlik fındık işçilerinin buruk bayramı Haberi

-GEÇİCİ KONAKLAMA MERKEZİ DETAY

Tarım Fındık Hasadı Buruk Bayram Çilek Hasadı Mevsimlik İşçi 

--BEKLEYEN İŞÇİLERDEN DATAY
--iŞÇİLERİN ÇAVUŞU İLE ROP
--İŞÇİLER RÖP
--GENEL DETAY

( GİRESUN )- Doğu ve Güney Doğu illerinden, Giresun’a gelen mevsimlik fındık işçileri Kurban Bayramında geçici konaklama merkezinde iş bulmak umuduyla bekliyor. GİRESUN

- Doğu ve Güney Doğu illerinden, Giresun’a gelen mevsimlik fındık işçileri Kurban Bayramında geçici konaklama merkezinde iş bulmak umuduyla bekliyor. Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı iş bulmak umuduyla ailelerinden ve yakınlarından uzak çalışmak için bekliyor. Geçimlerini sağlamak için ikamet ettikleri şehirlerden ayrılmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri, yaz aylarında tarım işçilerine yoğun ihtiyaç olan bölgelere göç ediyor. Ramazan Bayramını başka bölgelerdeki tarım işlerinde çalışarak geçiren mevsimlik işçiler, bu kez Kurban Bayramında gurbetteler. Giresun ve ilçelerinde kendilerine ayrılan alanlarda iş bulmayı bekleyen mevsimlik tarım işçileri, her sene Doğu Ve Güney Doğu illerinden kilometrelerce yol kat ederek bölgeye fındık hasadı için geliyor. Aile ekonomisine katkı sağlamak için yazın 3-4 ay boyunca mevsimlik tarım işlerinde çalıştıklarını belirten Şevket Daval, “ Mevsimlik tarım işleri için adam buluyorum. Daha önce çilek hasadı yaptık şimdi de fındık hasadı için Giresun’a geldik. Biz de bu bayramda köyümüzde, ailelerimizle birlikte bayram geçirmek isterdik ama mecburen çalışmak zorundayız. Mevsimlik işçiler olarak yazın ne kadar çalışırsak kışı o kadar rahat geçiriyoruz. Yılda 3-4 ay çalışıp 7-8 ay geçinmeye çalışıyoruz. Dolayısyla bizim ve buradakilerin bayramı ne kadar çalışırsak o kadar bayram yapıyoruz. Bugün bayram ama bizim ki buruk bir bayram “ ifadelerini kullandı.
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