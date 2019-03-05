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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mevsimler meyveleri, meyveler vatandaşı şaşırttı

Mevsimler meyveleri, meyveler vatandaşı şaşırttı

ŞEFTALİ AGACI DETAY

Hava Sıcaklıkları Gesi Kış Mevsimi 

-ŞEFTALİ SAHİBİ İLE RÖP.
-GENEL DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Karadeniz Bölgesinde iklim şartları şaşırtmaya devam ediyor. Giresun’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kasımda çiçek açan şeftali mart ayında meyve verdi. Giresun’un, Eynesil ilçesinde, bahçesinde şeftali ağacının mart ayında meyve vermesinin şaşkınlığını yaşadığının söyleyen Yılmaz Köse “Hayatımda ilk kez mart ayında meyve vermiş bir şeftali ağacı görüyorum” dedi.
Son 1 yıldan beri Karadeniz bölgesinin sahil kesimine kar yağmadığına dikkat çeken Köse “Ben bu ağacı yaklaşık 10 yıl önce diktim ve ilk kez böyle bir manzarayla karşı karşıyayım. Şeftali ağacı normalde ağustos ayında meyve vermesi gerekirken, Kasım ayının ilk günlerinde bahçemdeki şeftali ağacım çiçek açtı. Kış ayları içerisinde olduğumuz için şeftali ağacının çiçek açmasını pek önemsemedim. Ağacın bir tarafı bu mevsimde yeni yeni çiçek açarken, diğer tarafında da meyvesi oldu. Ülkenin birçok yerinde kış mevsimi tüm şiddetiyle devam ederken Karadeniz bölgesinin sahil kesimine son 1 yıldır kar yağmadı” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

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