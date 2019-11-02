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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mevsimin ilk karı yağdı - BİTLİS

Mevsimin ilk karı yağdı - BİTLİS

- Bitlis 'te kar yağışından görüntüler - Yoldan geçen araçlar Bitlis 'de mevsimin ilk karı yağdı - Bitlis 'te bir süredir etkisini gösteren sağanak, yerini kar yağışına bıraktıBİTLİS - Bitlis 'te mevsimin ilk karı yağdı. Bitlis 'te gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı nedeniyle Bitlis - Tatvan kara yolu beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede, yağış aralıklarla devam ediyor.

Akalan Kar Yağışı Irak 

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