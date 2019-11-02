Mevsimin ilk karı yağdı - BİTLİS

- Bitlis 'te kar yağışından görüntüler - Yoldan geçen araçlar Bitlis 'de mevsimin ilk karı yağdı - Bitlis 'te bir süredir etkisini gösteren sağanak, yerini kar yağışına bıraktıBİTLİS - Bitlis 'te mevsimin ilk karı yağdı. Bitlis 'te gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı nedeniyle Bitlis - Tatvan kara yolu beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede, yağış aralıklarla devam ediyor.
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