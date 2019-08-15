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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor Haberi

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava bunaltıyor Haberi

SÜS HAVUZLARINDA SERİNLEYEN ÇOCUKLAR

Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Gesi 

-RÖPORTAJLAR

( ERZURUM ) -- Meteoroloji yüksek sıcaklıklara karşı uyardı ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan meteorolojik uyarı ile Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda, basta sağlık sorunları olmak üzere, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtilerek vatandaşların sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi. (ŞG-AT-Y)
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