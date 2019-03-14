Mevlüt Uysal, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

-Uysal açıklama

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Uysal, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesini ziyaret eden Uysal, sağlık çalışanlarına karanfil vererek, günlerini kutladı. Poliklinikleri de ziyaret eden Mevlüt Uysal, hasta ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Mevlüt Uysal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiklerini, sağlık çalışanların toplumun önemli değerlerinden olduğunu söyledi.



Bu günde sağlık çalışanlarının yanında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Uysal, “Dünya Tıp Bayramı nedeniyle, doktorlarımızı ve hastane personelimizi ziyaret ettik. Onlar kendi bayramlarını muhakkak kutluyorlar tabi ama başkaları tarafından kutlanmasından memnun olacaklarını düşünüyorum. Çünkü sağlıkçılar toplum sağlığı için biri bir ilgileniyorlar. Onların mutlu olması ve Tıp Bayramı’nda onların yanında olmamız sağlığımız adına iyi olacaktır. Hastane başhekimimiz ile birlikte personelimizi, doktorumuzu ve bazı hastalarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başhekimimize teşekkür ediyoruz. Bizimle bire bir ilgilendi sağ olasın. şeklinde konuştu Başkan Uysal'a hastane ziyaretinde, Büyükçekmece Mimar Sinan Hastanesi Başhekim’i Uzman Doktor Kenan Akgöz de eşlik etti.

