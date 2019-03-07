Mevlüt Uysal, ”Gençlere eğitim ve spor konusunda pozitif ayrımcılık”

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( İSTANBUL )- İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’dan Büyükçekmece’nin bütün mahallelerine bilgi evi ve spor salonu sözü İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükçekmece’nin Kumburgaz Mahallesi'nde gençlerle buluşan Uysal, gençlere pozitif ayrımcılık sözü verdi. Gençlerle buluşan ve seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerden bahseden Mevlüt Uysal,”Gençlere pozitif ayrımcılık yaparak onlara eğitim ve spor konusunda bütün isteklerini yerine getireceğiz” dedi.

“Her mahalleye bilgi evi ve spor salonu” Gençlerle buluşan İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de gençlerin imkansızlıklar içinde boğuştuğunu söyleyerek, “Bizim gençlerimiz bir sportif aktivite yapmak istediği zaman başka ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Her mahallemize bilgi evi, spor salonu, halı saha gibi projelerimizi geldiğimiz zaman gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz bu bilgi evlerinde derslerini çalışacak, sınava hazırlanacak ve eksik olduğu derslerde yardım alabilecek. Üniversite kazanmış ama ekonomik şartlar dolayısıyla okumakta güçlü çeken bütün öğrencilerimize yardımcı olacağız ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağlayacağız. Hiç kimse ekonomik şartlar yüzünden okulunu bırakmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca spor salonlarında gençlerimizin yeteneği olduğu branşlara yönlendirerek hem onların başarılı bir sporcu olmasını sağlayacağız hem de kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlayacağız. Benim daha önce belediye başkanlığı yaptığım ilçede bu salonlardan bir tane Dünya Şampiyonu, bir tane de Avrupa Şampiyonu sporcular çıkardık. Biz geldiğimiz zaman gençlerimize elimizdeki tüm imkanları seferber edip onların önce ülkemize sonra ilçemize faydalı birey olmaları konusunda tüm çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

“Gençlere iş imkanı” Okulu biten öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini belirten Uysal, işveren ile iş arayanın isteklerini belirleyip bir çalışma yapacaklarını söyleyerek ” Büyükçekmece'ye baktığımız zaman ciddi bir sanayi potansiyeli var. Büyükçekmece’de iş yerleri buradan eleman alsa burada da işsizlik sıfır olur. Eleman arayan iş yerleri istediği vasıfta eleman bulmakta zorlanıyor başka ilçelerden eleman işe almak zorunda kalıyor. Geldiğimiz zaman hangi işveren hangi vasıflarda, hangi branşlarda eleman eksiği var bunu belirleme çalışması yapacağız ve o iş kolları için kurslar açıp gençlerimizi eğiteceğiz. Gençlerimizi İŞ-KUR kurslarına yönlendirip, orada mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri yönünden yardımcı olacağız. 3 ve 6 aylık olan bu kurslar boyunca gençlerimiz hem kendini geliştirecek hem de asgari ücretin yarısı kadar maaş alma imkanı bulacak. Üniversite kazanamamış öğrencilerimizi de spor akademilerine yönlendireceğiz. Spor akademilerinde okuyan veya mezun olmuş gençlerimize belediyenin yaz kamplarında, izcilik kamplarında veya spor salonlarımızda iş imkanı vererek hayata atılmalarını sağlayacağız” dedi.



