Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu - İSTANBUL
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Halkalı - Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız. O hattın açılışıyla metrobüsten 100 - 150 bin yolcu alma durumu var. Onlar olunca biz Silivri'ye kadar uzatmasak bile Kumburgaz'a kadar yani 100 - 150 bin yolcu alacak kapasiteye metrobüsü uzatacağız.
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