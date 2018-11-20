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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mevlit töreninde intihar saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti - KABİL

Mevlit töreninde intihar saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti - KABİL

- Olay yerinden detaylaAfganistan'ın başkenti Kabil 'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti.KABİL(AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil 'de bir mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğünü söyledi.

60 kişi yaralandıSaldırıda 60 kişinin yaralandığını bildiren Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bild Muhabir Başkent Saldırı 

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