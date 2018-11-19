Mevlit Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti

-dua edilmesi

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Ulu Cami’de Mevlit Kandili sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti. Mevlit Kandili, Şuhut İlçe Müftülüğü’nün düzenlemiş olduğu bir programla Şuhut Merkez Ulu Camiinde yatsı namazının ardından dualar ile kutlandı. İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Mevlit Kandilinin anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sohbeti ile devam etti. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın dua etmesinin ardından Mevlit Kandili programı sona erdi. Mevlit Kandili programının ardından Şuhut Belediyesi tarafından cami cemaatine süt ikramında bulunuldu.

