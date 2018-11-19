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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili - Vatandaşlara sıcak süt ikramı - ELAZIĞ

Mevlit Kandili - Vatandaşlara sıcak süt ikramı - ELAZIĞ

- Tarihi İzzetpaşa Camisi'nden detay - Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın vaaz vermesi - Namaz kılıp dua eden vatandaşlar - Camideki çocuklardan görüntü - Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edilmesiMevlit Kandili - Elazığ , Şırnak, Siirt, Mardin ve Batman'da kandil programları düzenlendiDİYARBAKIR (AA) - Elazığ , Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Elazığ 'da İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar okunan Kur'an - ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkat çekti.Namaz sonunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

Atmosfer Kandil 

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