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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili'nde 150 aileye gıda yardımı - BATMAN

Mevlit Kandili'nde 150 aileye gıda yardımı - BATMAN

- Umut Kervanı tabelası - Yardım malzemelerinden detay - Kolilerin arabaya yüklenmesi - Kolilerin dağıtımı - Dernek Başkanı Mehmet Ali Işık'ın konuşmasıMevlit Kandili'nde 150 aileye gıda yardımıBATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği, Mevlit Kandili dolayısıyla 150 aileye gıda yardımında bulundu.Dernek Başkanı Mehmet Ali Işık, kentte yaşayan yetim ve muhtaçlara yönelik yardımlara hayırseverlerin desteğiyle devam ettiklerini belirtti.
Kuruldukları günden beri muhtaçlara umut olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Işık, şöyle konuştu:"Her Ramazan ve Kurban bayramlarında binlerce aileye gıda kolisi ve kırmızı et yardımları gerçekleştirdik. Bugün de Peygamber Efendimizin hicri takvime göre viladeti (doğumu) olması sebebiyle hayırseverlerden ve kermesten gelen yardımlarla ortalama 150 aileye kırmızı et ve gıda yardımımız oldu. Hayırseverlerden gelecek desteklerle yardımlarımız imkanlar dahilinde devam edecektir."

Gıda Yardımı Takvim Kırmızı Et Kermes Hayırseverler 

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