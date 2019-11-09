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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Mevlit Kandili Mescidi Aksa'da Kutlandı

- Mevlit Kandili Mescidi Aksa'da Kutlandı

ilahi detay

( KUDÜS ) - Mevlit kandili Mescidi Aksa'da kutlandı KUDÜS

İslam Gesi Allah Kandil Peygamber 


- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilahiler söylendi. Filistinliler Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa camisine akın etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa camisinde ilahiler söyleyerek Mevlit Kandilini kutladı. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve kutlamak için Kudüs'te yürüyüş de düzenlendi.
Yürüyüşe, Kudüs Valisi Adnan Gays başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı.
Yürüş sırasında ilahiler ve Filistin Milli Marşı söylendi.
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