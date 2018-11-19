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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili - MERSİN

Mevlit Kandili - MERSİN

- Ulu Cami’nin önündeki dua eden el figürünün görüntüsü - El figüründen detaylar - Vatandaşların camiye girişi - Kandil programından detaylar - Dua eden vatandaşlardan detaylar - Namaz kılan vatandaşlar - Cemaatten detaylarMERSİN - Mersin 'de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin İl Müftülüğü tarafından şehrin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda dualar okundu.Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazın verildiği programa, çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.Okunun dua ve Yasin - i Şerif'in ardından program sona erdi.

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