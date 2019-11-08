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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili kutlandı - KÖLN

Mevlit Kandili kutlandı - KÖLN

- DİTİB Köln Merkez Camisi'ndeki programdan detaylar - Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde Mevlit Kandili nedeniyle özel programlar düzenlendiKÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni kutladı.Köln'deki "Mevlid - i Nebi" programı, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okunmasıyla başladı.
Programa katılan Diyanet işleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, verdiği vaazında gecenin anlam ve önemine değindi.Akar, "Kendimizi nefsin esiri olmaktan kurtarmalıyız. Peygambersiz Müslüman olunmaz. Bu nedenle kendimize örnek olarak, rehber olarak Yüce Peygamberi alalım. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an - ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi peygamberimizden öğreneceğiz. Onun hayatından, örneklerle bunu yapacağız. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür." ifadelerini kullandı.Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler veren Akar, onu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur’an - ı Kerim olduğunu söyledi.

Gecenin sonunda cemaate lokum ikram edildi.

Cenin İslam Peygamber 

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