Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili kutlandı - KOCAELİ

Mevlit Kandili kutlandı - KOCAELİ

- İzmit'teki tarihi Orhan Camisinden görüntüler - Namaz kılınması - Fevziye Camisinden genel görüntüler - İzmit İlçe Müftüsünün vaazı - Cami cemaatinden görüntüler - Genel görüntüler BARTIN (AA) - Zonguldak, Bartın, Düzce, Kocaeli , Sakarya ve Bolu'da, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen program, Kuran - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.Programa İl Müftüsü Rüstem Can'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. - BartınBartın'da Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda ilahiler dinledi. - Kocaeli İzmit ilçesinde kandil dolayısıyla vatandaşlar, kentteki tarihi camileri doldurdu.İzmit'in fetih camisi olan Orhan Camisi ile Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni dolduran vatandaşlar Kur'an - ı Kerim tilaveti ve Mevlid - i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.Camilerde vatandaşlara bu özel gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verildi.
Akşam namazının ardından camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılıp, dua etti.Duanın ardından sona eren programlarda, camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı. - SakaryaSakarya'da Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide programlar düzenlendi.
Serdivan Kampüs Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi Kur'an - ı Kerim tilaveti ve Mevlid - i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılıp, dua etti.Program ve namaz sonrası vatandaşlara çay ve lokum ikram edildi. - BoluBollu’da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.Büyük Cami Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıd, Siteler, Kalıcı Konutlar ve Yeşil Cami'de düzenlenen programlar, Kuran - ı Kerim tilavetiyle başladı.
Camilere gelen vatandaşlar yapılan dualara eşlik etti.Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.Programa İl Müftüsü Orhan Genç'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Atmosfer Cenin Karya Mimari Kandil 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Evde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı TasarımEvde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı Tasarım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı