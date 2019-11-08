Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili kutlandı - BALIKESİR / KÜTAHYA

Mevlit Kandili kutlandı - BALIKESİR / KÜTAHYA

- Camilerden detaylar - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiBURSA (AA) - Bursa, Kütahya, Balıkesir , Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.Bazı vatandaşlar, Ulu Cami'de yer kalmayınca ibadetlerini caminin avlusuna serilen hasırların üzerinde gerçekleştirdi.Camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.Kütahya'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Özellikle tarihi Ali Paşa Cami'ne akın eden vatandaşlar, burada Kur'an - ı Kerim okuyup namaz kıldı.Yatsı namazının ardından Mevlid - i Şerif okundu, dua edildi. Balıkesir 'de de tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı.
İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.Eskişehir'de il ve ilçe genelindeki camilerde kandil programları düzenlendi.
Kent merkezindeki Reşadiye ve Çarşı camilerinde düzenlenen programda Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.Bilecik'te, Orhangazi Cami ve Kayıboyu Cami'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bild İlahi Kandil 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı