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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili idrak edildi - İSTANBUL

Mevlit Kandili idrak edildi - İSTANBUL

- Eyüp Sultan Camisi'nden görüntüler - Camiye gelen vatandaşlardan görüntüler - Yatsı namazının kılınması - Eyüpsultan'da ikamet eden Halil Demir ile röportaj - Bir vatandaşın lokum ikramıİSTANBUL (AA) - Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüp Sultan Camisi'ni doldurdu.Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İstanbul 'da dualarla idrak edildi. Yatsı vakti Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar, cami bahçesi ve çevresinde kandil simidi, lokum ve şeker dağıttı.
Avludaki şadırvanda abdest alan cemaat, namaz kılıp dua etti. Yoğunluk sebebiyle caminin içi dolarken, kadın - erkek yüzlerce kişi cami bahçesi ve dışında saf tuttu.Eyüpsultan'da ikamet eden Halil Demir, AA muhabirine, Mevlit Kandili'nin Müslümanların en önemli günlerinden olduğunu söyledi.

Kandilin Türkiye'nin birliğine vesile olmasını temenni eden Demir, "Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek almadıktan sonra, onu kendimize önder kabul etmedikten sonra zaten kurtuluş zor." dedi.
Kandil programının ardından camiden çıkan vatandaşlar, birbirlerinin kandilini tebrik etti.

Muhabir Dolar Uttu Cami Bahçesi Kandil 

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