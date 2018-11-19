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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili, Habib-i Neccar Camisi'nde dualarla idrak edildi - HATAY

Mevlit Kandili, Habib-i Neccar Camisi'nde dualarla idrak edildi - HATAY

- Habib - i Neccar Camisi'nin dışın detaylar - Minareden detay - Cemaatin camiye girişi - Namazın kılınması - Vatandaşlara ikramların yapılmasıMevlit Kandili Hatay 'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib - i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi. Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen özel programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Hz. Muhammed'i hayatını anlatan vaaz verdi.Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kur'an - ı Kerim tilavetini, Mevlid - i Şerif'i ve ilahileri dinledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi program sonunda camiden çıkan vatandaşlara ikramlarda bulundu.

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