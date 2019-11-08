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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - KİLİS

Mevlit Kandili coşkusu - KİLİS

- Mevlit Kandili programı - Hacı Cümbüş Camisi - Cami içinde ibadet eden vatandaşlarMevlit Kandili coşkusuKİLİS (AA) - Kilis 'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.
Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kuran - ı Kerim okundu, hatimlerin duası yapıldı.Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Şehit İslam 

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