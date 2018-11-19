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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - BİLECİK

Mevlit Kandili coşkusu - BİLECİK

- Camiden genel detaylar - Camiden detaylar - Namazdan detaylar - Kandil simidi dağıtımından detaylar BİLECİK (AA) - Bilecik İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda Bilecik li, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Cami ile diğer camilerde düzenlenen programlara katılarak, dua etti.Kayıboyu Camisi'ndeki programda, Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından çifte ezan okundu. Şehitler için dualar edildi. Yapılan dualar sırasında birçok vatandaşın duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.Program sonunda vatandaşlara kandil simidi ile gül suyu ikram edildi.

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