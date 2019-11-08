Mevlit Kandili - ADANA

- Hacı Sabancı Merkez Camisi - Vatandaşların camiye gelmesi - Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaaz vermesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Namaz kılınmasıMevlit Kandili - Adana , Hatay, Osmaniye ve Mersin'de çeşitli programlar yapıldıADANA (AA) - Adana , Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Adana 'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım