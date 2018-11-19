Mevlit Kandili - ADANA

- Merkez Sabancı Camisinden görüntü - Camide vatandaşlardan detaylar - Vatandaşların namaz kılmasıMevlit Kandili - Adana , Hatay ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendiADANA (AA) - Adana , Hatay ve Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Adana 'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.Programa, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.