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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgiden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

İslam Ziyaretçiler Kandil 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerif'i Mevlit Kandili dolayısıyla büyük bir ilgi gördü.Sarıkamış Merkez Camisi’nde sergilenen Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ine kandil dolayısıyla büyük bir ilgi gösteren ziyaretçiler, adeta izdihama neden oldu. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanırken, Sakal-ı Şerif'i gören ziyaretçiler gözyaşları eşliğinde dua etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği günde Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zülküf Koçak, "Cenab-ı Allah tüm Müslümanları Hz. Muhammed’in yolundan ayırmasın. Sakal-ı Şerif’i gördük çok mutlu olduk. İki cihan serverimizin dünyaya geldiği gün Mevlit kandilidir” dedi.

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