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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlid Kandili - MARDİN/ADIYAMAN/ŞIRNAK/SİİRT

Mevlid Kandili - MARDİN/ADIYAMAN/ŞIRNAK/SİİRT

MARDİN - Fuat Yağcı Camii'den detaylar - Vatandaşların namaz kılması ve dua etmesi - Vatandaşlara kandil simidi ve aşure ikram edilmesiADIYAMAN - Ulu Cami'dekandil programından görüntüler - Namaz kılan, dua eden vatandaşlarŞIRNAK - Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde kandil programından görüntüler - Vatandaşların camide dua etmesi - SİİRT - Namaz kılan cemaat - İlahi okuyan çocuklarMevlit Kandili coşkusu - Adıyaman Adıyaman 'da kandil dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.
Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif'i dinleyip dua etti.İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kılınan yatsı namazının ardından vatandaşlar dua etti.Namaz sonrası caminin avlusunda vatandaşlara lokum ikram edildi. - ŞırnakŞırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu kullanılamaz hale getirilen, ardından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde program düzenlendi.
Yatsı namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, kandil gecelerinin önemine işaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1447. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Özçelik, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı kandil günlerinde yapılan ibadetlerin makbul olduğunu söyledi.

Cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı. - MardinMardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlendi.
Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı.
- SiirtSiirt'te vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan kandil dolayısıyla camileri doldurdu.Kentte Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.katıldığı program sonrası vatandaşlara simit dağıtıldı.

Beraberlik İlahi Terör Örgütü Kandil Saldırı 

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