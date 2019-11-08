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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlid Kandili kutlandı - BİLECİK / DÜZCE

Mevlid Kandili kutlandı - BİLECİK / DÜZCE

- Camiden görüntüler - Şeyh Edebali türbesinden detaylar - Kayıboyu camisinden detaylar - Namazdan detaylarDÜZCE: - Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nden görüntüler - Kandil programıBİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali'nin türbesi yanındaki Orhangazi Camisi ve Kayıboyu Camisinde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kandil dolayısıyla Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret eden vatandaşlar, türbe bahçesinde bulunan ve 1331 yılında yaptırılan Orhangazi Camisi'nde namaz kıldı, dua etti.DÜZCE:Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.

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