Mevlid Kandili dualarla idrak edildi - ADIYAMAN

- Mevlid Kandili programı - Camiye gelen vatandaşlar - Vatandaşların namaz kılması - İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaazından görüntü Adıyaman lılar, Mevlid Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.Kandil dolayısıyla Ulu Cami ve Yeni Pınar camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid - i Şerif'i dinledi ve dua etti.Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Hazreti Muhammed’i örnek alması gerektiğini hatırlattı.Mevlid Kandili programı, Müftü Taşcı'nın yaptığı duanın ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
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