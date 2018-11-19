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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlid-i Nebi programı - DİYARBAKIR

Mevlid-i Nebi programı - DİYARBAKIR

- Kur'an - ı Kerim okunması - İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut'un konuşması - Doktor Fikret Özçelik’in konuşması - İlahilerin seslendirilmesiMevlit KandiliDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde, Mevlid - i Nebi programı düzenlendi.
Çınar Müftülüğü, Mevlit Kandili dolayısıyla müftülük konferans salonunda "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla düzenlenen Mevlid - i Nebi programı Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut, yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in yol göstericiliğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Bizler iyiyi kötüden ayırt etmeyi, birbirimizi sevmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, ahlakın güzelliklerini, dürüstlüğü, doğruluğu, erdemli bir davranışı, hoşgörünün en mükemmelini, insana saygının en yücesini, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutunu, adaletin en güzel tatbikatını, güven duygusunu, birbirimizden emin olmayı, komşusu açken kendisi tok yatmamayı, kısaca her şeyin en iyi ve en güzelini o Rahmet Peygamberi'nin tebliğ, tavsiye ve uygulamalarından öğrendik."Çınar Kaymakamı Selami Kaya'nın da katıldığı programda, ilahi seslendirdi ve dua edildi.

İlahi Tatbikat Konferans 

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