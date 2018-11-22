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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mevlid-i Nebi Haftası - MARDİN

Mevlid-i Nebi Haftası - MARDİN

- Konferans salonundan detaylar - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'ın konuşması - Konferanstan detaylarMevlid - i Nebi Haftası - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak:"Allahutaala, Muhammed Mustafa'yı elçi olarak, resul olarak bize göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur, ikramda bulunmuştur yani Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak bir şereftir"MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdür Bünyamin Albayrak, "Allahutaala, Muhammed Mustafa'yı elçi olarak, resul olarak bize göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur, ikramda bulunmuştur yani Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak bir şereftir." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mardin 'deki bir otelde "2018 Mevlid - i Nebi Haftası" kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Burada konuşan Albayrak, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sevdası için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Nasıl ki yağmur yağarken hiç kimseyi ayırt etmezken falan ağanın, aşiretin, köyün bağı bahçesi demeden bütün insanlara sağanak bir yağmur olarak yağıyorsa, Muhammed Mustafa'nın rahmeti de bütün insanlığa gönderilmiştir." diye konuştu.
Hazreti Muhammed'in beden olarak değil sünneti seniyyesi ve hadisi şerifleriyle hayatta olduğunu belirten Bünyamin Albayrak, "Allahutaala, Muhammed Mustafa'yı elçi olarak, resul olarak bize göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur, ikramda bulunmuştur yani Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak bir şereftir." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de 25 milyon genç olduğunu vurgulayan Albayrak, "Hazreti Muhammed Mustafa'nın A takımı gençlerden oluşuyor, ilk Müslümanların yüzde 80'i gençlerden oluşuyordu. Gençlik Allah'ın bir emaneti, gençlik bir hazine. 7 sınıf insan var kıyamet gününde Allah'ın arşının altında gölgelenecek, bu 7 sınıf insanın 2'ncisi gençlerdir." ifadelerini kullandı. Mardin Müftüsü İsmail Çiçek de konferansta bir konuşma yaptı.

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