Mevlid-i Nebi Haftası - HAKKARİ

- Kuran - ı Kerim tilaveti - Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün konuşması - Sinevizyon gösterimi - Öğrencilere ödüllerinin verilmesiMevlid - i Nebi HaftasıHAKKARİ (AA) - Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Diyanet Vakfı Yüksekova Şubesi, Mevlid - İ Nebi Haftası nedeniyle ilçede konferans düzelendi.İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hafız Naci Demirci ve Bayrampaşa Müftülüğü Kuran - ı Kerim Öğretmeni Hafız Necati Öztürk tarafından Kuran - ı Kerim okundu.Ardından hazırlanan sinevizyonun gösterimi yapıldı.İl Müftüsü Faruk Gürbüz, programda yaptığı konuşmada Mevlid - i Nebi Haftasını ve Mevlid Kandili'ni kutlayarak İslam alemine ve Müslümanlara hayırlar getirmesini diledi.Konuşmaların ardından Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yakup Öztürk tarafından konferans verildi. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.